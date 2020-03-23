В Чехии рассказали, сколько может продлится закрытие границ ЕС

Новости мира:Заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Прымула считает, что границы ЕС из-за коронавируса будут закрыты два года.

Председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула прогнозирует, что границы государств - членов Европейского Союза будут закрыты в течение двух лет.

Об этом он заявил в воскресенье, 22 марта, пражскому телеканалу Prima.

"Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один - два года. Развитие ситуации в европейских странах приобретает неприятную тенденцию. И многие месяцы уйдут для улучшения обстановки", - отметил Прымула.

По его словам, Чехия приняла все возможные жесткие меры для пресечения распространения коронавируса. Для предотвращения угрозы новых волн эпидемии, по мнению Прымулы, необходимо не допустить массового въезда в республику граждан из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, в которых находится наибольшее количество заразившихся.

Напоминаем, пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы во Франции, заявил в воскресенье президент этой страны Эмманюэль Макрон.

Напомним: