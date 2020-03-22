Макрон уверен, что коронавирус спровоцирует проблемы в экономике Франции

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы во Франции, заявил в воскресенье президент этой страны Эмманюэль Макрон.
"Это - война (против коронавируса), и она продлится какое-то время", - цитируют Макрона парижские СМИ.
Он призывал защищать жителей, для которых коронавирус представляет наибольшую опасность, а также - поддерживать французскую систему здравоохранения.
По словам Макрона, еще одной важной задачей является снижение стресса для населения, вынужденного соблюдать меры по карантину.
Наконец, он считает нужным готовить общество к тому, чтобы "противостоять беспрецедентному финансовому кризису и реальному кризису в сфере экономики".
Напомним:
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.