Противодействие COVID-19: Иран отказался от помощи США

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи отказался от предложения Соединенных Штатов помочь с противодействием распространению коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом он заявил в телевизионном обращении по случаю праздника Новруз, сообщает Радио Свобода.
"У нас много врагов, но самый худший - это США... и теперь они хотят помочь нам", - сказал Хаменеи.
Вместо этого он призвал Вашингтон помочь собственному населению. Несколько сотен смертей в США связывают с коронавирусной болезнью Covid-19.
Хаменеи также сослался на неподтвержденную конспирологическую теорию о том, что коронавирус якобы искусственно создан в США. "Возможно, ваши (предложенные - ред.) лекарства - это способ еще больше распространить вирус", - предположил лидер Ирана.
Между тем, по данным иранских властей, количество смертей от коронавируса в стране достигло 1685 человек. Министерство здравоохранения Ирана сообщило 22 марта о еще 129 смертях за последние сутки. Количество подтвержденных случаев заболевания, по данным министерства, достигает 21638.
Поэтому Иран является третьей страной по количеству пораженных после Китая и Италии.
Многие иранцы были разъяренные временным закрытием шиитских святынь и пытались силой прорваться во внутренние дворы двух крупнейших храмов.
Чиновники призывают иранцев оставаться дома во время празднования Новруза, которое началось 20 марта и считается одним из самых важных праздников в Иране.
В стране закрыты школы, запрещены спортивные и культурные мероприятия, богослужения ограничены.
Напомним:
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.