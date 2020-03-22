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Противодействие COVID-19: Иран отказался от помощи США

Противодействие COVID-19: Иран отказался от помощи США
14:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса США предложили свою помощь Ирану, но верховный лидер отказался от предложения америки.

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи отказался от предложения Соединенных Штатов помочь с противодействием распространению коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом он заявил в телевизионном обращении по случаю праздника Новруз, сообщает Радио Свобода.

"У нас много врагов, но самый худший - это США... и теперь они хотят помочь нам", - сказал Хаменеи.

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Вместо этого он призвал Вашингтон помочь собственному населению. Несколько сотен смертей в США связывают с коронавирусной болезнью Covid-19.

Хаменеи также сослался на неподтвержденную конспирологическую теорию о том, что коронавирус якобы искусственно создан в США. "Возможно, ваши (предложенные - ред.) лекарства - это способ еще больше распространить вирус", - предположил лидер Ирана. 

Между тем, по данным иранских властей, количество смертей от коронавируса в стране достигло 1685 человек. Министерство здравоохранения Ирана сообщило 22 марта о еще 129 смертях за последние сутки. Количество подтвержденных случаев заболевания, по данным министерства, достигает 21638.

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Поэтому Иран является третьей страной по количеству пораженных после Китая и Италии.

Многие иранцы были разъяренные временным закрытием шиитских святынь и пытались силой прорваться во внутренние дворы двух крупнейших храмов.

Чиновники призывают иранцев оставаться дома во время празднования Новруза, которое началось 20 марта и считается одним из самых важных праздников в Иране.

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В стране закрыты школы, запрещены спортивные и культурные мероприятия, богослужения ограничены.

Напомним:

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США, Иран, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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