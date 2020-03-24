Пандемия сводит с ума: в Мюнхене мужчина облизывал поручни эскалаторов метро

В Германии арестовали 33-летнего жителя Мюнхена, который облизывал поручни, автоматы для покупки билетов в метро, чтобы заразить пассажиров COVID-19.
Свои действия мужчина снимал на видео и выкладывал это в сеть, передает DW.
Мужчину арестовали и обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений.
В полиции пока не знают, инфицирован ли COVID-19 сам злоумышленник. Задержанному провели тесты.
Что происходит в мире:
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