Пандемия сводит с ума: в Мюнхене мужчина облизывал поручни эскалаторов метро

Новости мира:В Мюнхене мужчина облизывал поручни эскалаторов метро, чтобы инфицировать других COVID-19.

В Германии арестовали 33-летнего жителя Мюнхена, который облизывал поручни, автоматы для покупки билетов в метро, чтобы заразить пассажиров COVID-19.

Свои действия мужчина снимал на видео и выкладывал это в сеть, передает DW.

Мужчину арестовали и обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений.

В полиции пока не знают, инфицирован ли COVID-19 сам злоумышленник. Задержанному провели тесты.

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