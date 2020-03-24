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Пандемия сводит с ума: в Мюнхене мужчина облизывал поручни эскалаторов метро

Пандемия сводит с ума: в Мюнхене мужчина облизывал поручни эскалаторов метро
23:37 Вт, 24 Март 2020 Телеграф УНИАН

Новости мира:В Мюнхене мужчина облизывал поручни эскалаторов метро, чтобы инфицировать других COVID-19.

В Германии арестовали 33-летнего жителя Мюнхена, который облизывал поручни, автоматы для покупки билетов в метро, чтобы заразить пассажиров COVID-19.

Свои действия мужчина снимал на видео и выкладывал это в сеть, передает DW.

Мужчину арестовали и обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений.

В полиции пока не знают, инфицирован ли COVID-19 сам злоумышленник. Задержанному провели тесты.

Что происходит в мире: 

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Германия, Мюнхен, Пандемия, Коронавирус.
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