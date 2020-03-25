Первый в истории: в Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса

В Исландии пациент впервые заразился сразу двумя штаммами коронавируса. Об этом пишет журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
По данным Стефанссона, пациент в Исландии является первым в истории случаем, когда человек заболел двумя штаммами коронавируса, вызывающего COVID-19.
Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, который встречался в Китае. В этой вариации вирус стал более агрессивным, поскольку пациент заразил людей, которые с ним контактировали, именно этим штаммом. Эксперты отмечают, что эта мутация вируса пока не фиксировалась за пределами Исландии.
Два штамма:
Сейчас точно известно о двух штаммах коронавируса SARS-CoV-2 — китайской версии и европейской, в которую первоначальный вирус мутировал в феврале 2020 года. По сравнению с первыми образцами нового коронавируса, из его генома пропал фрагмент длиной в 382 "буквы"-нуклеотида рядом с ORF8 – особым участком в РНК коронавируса, который отвечает за запуск процесса сборки белка N, одного из ключевых компонентов SARS-CoV-2. Именно этот фрагмент коронавируса связан с копированием его РНК и образованием новых вирусных частиц.
Изменение генома сделало его менее активным на первых фазах заражения и, соответственно, менее заметным для человеческого иммунитета.
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