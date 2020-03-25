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Первый в истории: в Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса

Первый в истории: в Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса
01:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости мира:В Исландии обнаружили человека, который заразился сразу двумя штаммами коронавируса.

В Исландии пациент впервые заразился сразу двумя штаммами коронавируса. Об этом пишет журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

По данным Стефанссона, пациент в Исландии является первым в истории случаем, когда человек заболел двумя штаммами коронавируса, вызывающего COVID-19.

Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, который встречался в Китае. В этой вариации вирус стал более агрессивным, поскольку пациент заразил людей, которые с ним контактировали, именно этим штаммом. Эксперты отмечают, что эта мутация вируса пока не фиксировалась за пределами Исландии.

Два штамма: 

Сейчас точно известно о двух штаммах коронавируса SARS-CoV-2 — китайской версии и европейской, в которую первоначальный вирус мутировал в феврале 2020 года. По сравнению с первыми образцами нового коронавируса, из его генома пропал фрагмент длиной в 382 "буквы"-нуклеотида рядом с ORF8 – особым участком в РНК коронавируса, который отвечает за запуск процесса сборки белка N, одного из ключевых компонентов SARS-CoV-2. Именно этот фрагмент коронавируса связан с копированием его РНК и образованием новых вирусных частиц.

Изменение генома сделало его менее активным на первых фазах заражения и, соответственно, менее заметным для человеческого иммунитета.

Что происходит в мире: 

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Все по теме:

Исландия, Пандемия, Коронавирус.
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