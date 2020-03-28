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В Гааге начал работу рынок, который был закрыт из-за коронавируса

В Гааге начал работу рынок, который был закрыт из-за коронавируса
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В Гааге решили снова открыть рынок, который закрывали из-за коронавируса.

В городе Гаага после ужесточения мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, снова был открыт рынок.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

На рынке продаются только продукты питания. Также созданы условия, чтобы люди держали дистанцию 1,5 метра, которая является обязательной. Красная дорожка на рынке указывает на допустимое расстояние между клиентом и продавцом. На входе были установлены специальные ворота для проверки количества посетителей.

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В Гааге рынок решили закрыть в среду, потому что там было очень много людей, которые не соблюдали дистанцию.

Напоминаем, в Нидерландах из-за коронавируса ввели дополнительные меры. О них 23 марта 2020 года объявили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.

В частности, все встречи в Нидерландах запрещены до 1 июня. Запрет также касается событий, на которые собирается менее 100 человек. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.

В Нидерландах сначала решили до 31 марта закрыть все музеи, были отменены концерты, выставки, службы в церквях. Начал действовать запрет на собрание более 100 человек.

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Впоследствии было принято решение закрыть до 6 апреля школы, детсады, бары, рестораны, спортклубы. Супермаркеты будут работать. Людей призвали соблюдать дистанцию 1,5 метра.

В Нидерландах из-за коронавируса отменили ежегодный песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году должен был проходить в Роттердаме. Игры Непокоренных 2020 перенесли на 2021 год.

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Гаага, Рынок, Коронавирус.
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