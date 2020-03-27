В Бельгии планируют продлить изоляцию из-за коронавируса

По решению Национального совета безопасности Бельгии, режим изоляции граждан в связи с эпидемией COVID-19 будет продлен на две недели, сообщил в пятницу телеканал RTBF.
Предусмотренная первоначально до 5 апреля изоляция продлевается до 19 апреля
Ранее официальный представитель бельгийской медицинской администрации, вирусолог Эмманюэль Андре заявил, что эпидемия по-прежнему находится в восходящей фазе.
"Пик все еще не достигнут. Прогнозы, которые можно сделать сегодня, заключаются в том, что, если правила (предупреждения распространения коронавируса - ИФ) будут соблюдаться, то пик наступит в ближайшие недели, в начале апреля", - предположил эксперт.
По данным на пятницу, число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 7 тыс., в стране зарегистрированы 289 летальных исходов.
Напомним:
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