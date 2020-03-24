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Стратегии лечения коронавируса: В Бельгии заявили о начале испытаний на больных

Стратегии лечения коронавируса: В Бельгии заявили о начале испытаний на больных
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии медики начали тестировать четыре стратегии по лечению пациентов от Covid-19.

Бельгия станет одной из европейских стран, которые проводят клинические испытания методов лечения коронавируса Covid-19 непосредственно в больницах на госпитализированных пациентах с их согласия.

Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.

"Во время испытания методики 3200 пациентам, которых госпитализировали с коронавирусом в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Великобритании, Германии, Испании и Франции, будут предложены четыре антивирусных лекарственных препарата. Целью исследования является выяснить эффективность и безопасность четырех экспериментальных стратегий терапии, которые разработаны на основе современной научной литературы и могут дать результат в лечении Covid-19", - говорится в сообщении. 

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Среди лекарственных препаратов, которые будут использоваться во время эксперимента, антивирусные лекарства lopinavir и Remdesivir, которые использовались для лечения ВИЧ/СПИД и лихорадки Эбола, соответственно, в сочетании с антималярийными препаратами Hydroxychloroquine и Ritonavir, которые также использовались в борьбе с ВИЧ/СПИД.

Во время испытаний будут использованы результаты медицинских исследований во время борьбы с другими разновидностями коронавируса SARS и MERS, а также на опыте и исследованиях Covid-19 в Китае. Главная цель таких усилий - в режиме реального времени исследовать эффективность предложенной методики терапии и быстро корректировать ее для достижения лучших результатов в лечении пациентов.

Перечисленные выше четыре лечебных препарата включены ВОЗ в перечень приоритетных лекарств, рекомендованных к использованию в поисках методов лечения Covid-19.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 24 марта в мире уже более 380 000 человек инфицированы Covid-19, 16 558 человек умерли, выздоровели 102 429 пациентов.

Напомним: 

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Бельгия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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