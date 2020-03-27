В Минздраве хотят пересмотреть карантинные ограничения

Новости Украины:Люди от 18 до 50 лет, несмотря на меры карантина, остаются мобильными, их доля среди заболевших COVID-19 велика, поэтому ограничения нужно пересмотреть.

Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры, сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

"Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине прогнозируема. В то же время настораживает заболеваемость трудоспособного населения. Мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая", - сказал он.

По словам Ляшко, штаб уже отдал поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады. "При центральных районных больницах создадут мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи эта бригада приезжала домой для забора образцов на исследование", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что планируется пересмотреть вопрос работы продуктовых рынков. "Рассматриваем вопрос продуктовых рынков: если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, то часть сможет работать. Сегодня мы его рассмотрим на штабе. Сегодня будет решение о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина", - сказал главсанврач.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.