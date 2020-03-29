"Страна приближается к пику": в Италии дали прогноз по развитию эпидемии

В Италии эпидемия коронавируса приближается к пику, за неделю ожидается снижение количества новых случаев.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.
По словам заместителя министра здравоохранения, страна приближается к пику эпидемии нового коронавируса.
Через неделю, или "максимум через 10 дней", говорит он, стоит ожидать снижения количества новых случаев заражения.
Силери отметил также, что стране "очень не повезло", что первые вспышки произошли именно в Ломбардии, которая является очень экономически активным регионом страны.
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