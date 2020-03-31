Мировая пандемия: Австрия закрывает отели для туристов

Новости мира:В Австрии из-за коронавируса закрывают все отели для туристов.

Из-за пандемии коронавируса в Австрии все предприятия гостиничной сферы будут временно закрыты для использования в туристических целях.

Об этом в понедельник на пресс-конференции в Вене заявил федеральный министр по вопросам социальной защиты, здравоохранения, ухода и защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер.

"И третий пункт – это гостиницы. Ключевое - Пасхальные каникулы (да, это было бы замечательно, и мы надеемся, что в следующем году они будут). Мы хотим отдельным указом остановить туристическое использование гостиниц в течение этого периода", – сказал Аншобер, представляя новые меры правительства.

В то же время министр не сообщил других деталей такого решения.

Он также заявил, что правительством принято решение усилить защиту уязвимых категорий населения – пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями – и отныне они должны работать только дистанционно из дома.

Во время пресс-конференции вице-канцлер Вернер Коглер также заявил, что принятые правительством меры по препятствию распространению COVID-19 не могут быть ослаблены после Пасхи, поскольку это приведет к увеличению скорости распространения заболевания и, соответственно, превышению возможностей медицинских учреждений и дополнительным смертям.

Отметим:

Согласно принятому правительством Австрии решению, 16 марта прекратили работу все заведения общественного питания (кафе, рестораны, бары и т.д.). Однако четкого запрета на работу гостиниц не существовало. В то же время их затронуло ограничение посещения общественных мест, и в гостиницах разрешалось останавливаться по определенным причинам, прежде всего, профессиональным, или же туристам, которые застряли в стране. В отношении всех гостей, которые хотели бы приехать с целью отдыха, также распространяются общереспубликанские ограничения на выход из дома (только в случае необходимости).

При этом в ряде федеральных земель Австрии действовали свои ограничения относительно гостиничного бизнеса. За исключением отдельных случаев, практически все отели закрыты с 16 марта по 13 апреля в Зальцбурге, Тироле, Каринтии и Форарльберге.

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