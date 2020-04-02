Угроза коронавируса: Климатическую конференцию ООН перенесли на 2021 год

Новости мира:В связи с распространением коронавируса конференцию ООН решили перенести.

Конференция ООН по изменению климата (COP26), которая должна была состояться в ноябре 2020 года в шотландском городе Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в прессрелизе на сайте мероприятия.

"Сегодня перед миром стоит беспрецедентный глобальный вызов, и страны обоснованно сосредотачивают свои усилия на спасении жизни и борьбе с COVID-19. Вот почему мы решили перенести COP26", - заявил британский министр по делам бизнеса и председатель конференции Алок Шарма.

Конференция должна была пройти с 9 по 19 ноября.

Как отмечается, новая дата в 2021 году будет определена после дальнейшего обсуждения со сторонами.

"Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задания), необходимых для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - отметил Шарма.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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