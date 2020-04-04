В Румынии резко возросло число заболевших коронавирусом

Новости мира:В Румынии за последние 24 часа зафиксировали 430 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Румынии по состоянию на в 12.00 в субботу подтверждено 3613 случаев заболевания людей, инфицированных COVID – 19, умер 141 человек, 329 – вылечились, сообщают местные СМИ.

Количество инфицированных выросло на 430 за сутки, а число жертв – на 25 за последние 24 часа, сообщает obiectivdesuceava.ro

В округе Сучава зарегистрировано большинство случаев в стране - 967, (прирост за сутки – 101).

На территории Румынии в институционализированном карантине находятся 15 252 человека. Еще 113 449 человек находятся в изоляции дома и находятся под медицинским наблюдением.

Напомним:

В связи с распространением коронавируса в Грузии медики зафиксировали первый случай смерти от заболевания.

В России в субботу, 4 апреля, подтверждены 582 новых случая инфицирования коронавирусом.

В Украине по состоянию на 10:00 4 апреля зафиксированы 1 096 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.