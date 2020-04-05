Клиническое испытание: во Франции больным Covid-19 перельют плазму крови выздоровевших пациентов

Новости мира:Во Франции инфицированным коронавирусом будут переливать плазму крови выздоровевших от COVID-19.

Во Франции планируют c 7 апреля начать клинические исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые уже вылечились от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

"Это клиническое испытание включает переливание плазмы от выздоровевших пациентов с COVID-19, содержащих антитела к вирусу и которые могут передать этот иммунитет пациенту, у которого COVID-19 сейчас", - цитируют в издании пресс-релиз.

Так, клинические испытания начнутся 7 апреля, плазму примут у 200 пациентов, которые вылечились не менее 14 дней назад. Результаты исследования можно будет оценить через 2−3 недели.

Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

На данный момент во Франции от коронавируса вылечилось уже 15 574 человека.

Напомним: