Клиническое испытание: во Франции больным Covid-19 перельют плазму крови выздоровевших пациентов

Во Франции планируют c 7 апреля начать клинические исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые уже вылечились от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
"Это клиническое испытание включает переливание плазмы от выздоровевших пациентов с COVID-19, содержащих антитела к вирусу и которые могут передать этот иммунитет пациенту, у которого COVID-19 сейчас", - цитируют в издании пресс-релиз.
Так, клинические испытания начнутся 7 апреля, плазму примут у 200 пациентов, которые вылечились не менее 14 дней назад. Результаты исследования можно будет оценить через 2−3 недели.
Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.
На данный момент во Франции от коронавируса вылечилось уже 15 574 человека.
Напомним:
В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.
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