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Пандемия: в Молдове за сутки зарегистрировано более сотни новых инфицированных

Пандемия: в Молдове за сутки зарегистрировано более сотни новых инфицированных
19:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число жертв коронавируса в Молдове выросло до 15; общее количество заразившихся - 864.

За последние сутки в Молдове зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, общее количество инфицированных достигло 864 человека, сообщил в воскресенье вечером президент Молдове Игорь Додон после ежедневного заседания "кризисной ячейки".

"За минувшие сутки обработано 349 тестов. Из них 112 дал положительный результат. Среди новых случаев 8 ввезены среди граждан Молдовы, которые вернулись из-за границы. В 104 случаях имело место заражение внутри страны. Таким образом, число инфицированных граждан в нашей стране составляет 864 человека. К сожалению, еще три смерти зарегистрированы за последние сутки. Общее количество скончавшихся составляет 15 человек", - отметил Додон.

Он сообщил, что среди инфицированных 293 человека - в Кишиневе, 132 - в районе Штефан-Водэ, 126 - в городе Сорока, 47 - в Приднестровском регионе.

Президент подчеркнул, что количество инфицированных растет.

"Это означает, что мы готовимся к четвертому сценарию, который предполагает больше одной тысячи инфицированных человек. Этот сценарий предполагает, что мы задействуем для лечения коронавирусом еще несколько больниц, а также привлечем к процессу лечения всех медицинских работников", - заявил Додон.

По его словам, среди 864 инфицированных человек 240 - медицинские работники.

"Это большое количество медработников. Тесты проведены для 842 медицинских работников, из них у 240 подтвердился диагноз коронавирус. Мы готовимся к тому, что будем проводить тесты у всех медицинских работников. Для этого у нас есть необходимое количество тестов, вскоре поступит еще крупная партия тестов, которую мы заказали в Китае", - сказал президент.

В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пункта заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

В Молдове запрещено собираться на улицах группами в составе более трех человек, если только это не члены одной семьи. К контролю над соблюдением режима чрезвычайного положения привлечены карабинеры, полицейские, а также личный состав Национальной армии. Общественный транспорт в городах Молдовы на период чрезвычайного положения является бесплатным, но в автобусах и троллейбусах запрещено перевозить стоячих пассажиров. За тем, чтобы транспорт не был перегружен, следят полицейские, которые дежурят на каждой остановке.

Напомним:

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Молдова, Пандемия, Коронавирус.
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