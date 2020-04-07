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Турция запретила экспортировать лимоны из-за коронавируса

Турция запретила экспортировать лимоны из-за коронавируса
15:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Турция запретила экспорт лимонов из-за коронавируса, запрет действует до конца августа 2020 года.

Турция взяла под контроль экспорт лимонов на фоне растущего внутреннего спроса из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает государственное агентство Anadolu. Ограничения будут действовать со вторника и до конца августа.

Лимоны используются для приготовления традиционного турецкого одеколона. Некоторые бренды имеют достаточно высокое содержание алкоголя (80%), и они могут служить дезинфицирующим средством, что ведет к росту продаж в условиях пандемии.

Лимоны, которые являются богатым источником витамина С, также потребляют для повышения иммунитета. Цены на лимон резко выросли с начала вспышки эпидемии.

Турция также ограничила экспорт медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких и защитная одежда.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 30 217 случаев заболевания коронавирусом, а число умерших составляет 649 человек.

Минобороны Турции наладило производство средств защиты против коронавируса

Напомним, с 4 апреля в Турции запретили людям в возрасте до 20 лет выходить из дома без крайней необходимости. Ранее комендантский час был введен для людей старше 65 лет.

Также объявили 15-дневный запрет на въезд или выезд транспортных средств из 31 провинции, в том числе из Стамбула. В общественные места разрешено выходить только в масках.

Как сообщалось, в Турции заявили, что провели успешные испытания на животных вакцины от коронавируса.

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Турция, Коронавирус, Лимоны, Коронавирус в Турции.
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