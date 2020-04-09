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Коронавирус: в Испании поделились планами по "возвращению к нормальной жизни"

Коронавирус: в Испании поделились планами по "возвращению к нормальной жизни"
00:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Испания планирует постепенно ослаблять карантин с 26 апреля.

Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что правительство планирует с 26 апреля начать постепенное ослабление карантинных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

"Испания постепенно начнет возвращаться к нормальной жизни после того, как режим чрезвычайного положения, введенный три недели назад для замедления вспышки коронавируса, закончится 26 апреля", — цитируют в издании Монтеро.

Так, ослабление будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки коронавируса.

"После 26 апреля начнется деэскалация — это будет происходить таким образом, чтобы жители страны могли постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный способ, чтобы не было нового пика и возврата к инфекции", — считает министр.

В настоящее время испанское правительство разрабатывает различные сценарии ослабления ограничений, однако пока на каком-то конкретном правительство не остановилось.

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Напомним: 

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Испания, Коронавирус, Covid-19, Мария Хесус Монтеро.
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