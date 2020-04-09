Папа Римский о людях, наживающихся на пандемии: В каждом из нас есть маленький Иуда

Папа римский Франциск в среду выступил с осуждением в адрес тех, кто использует ситуацию вокруг пандемии коронавируса нового типа для зарабатывания денег, пишут в среду западные СМИ.
Проповедь понтифика была посвящена библейской истории об Иуде, предавшем Иисуса Христа. В своей речи папа римский объяснил, что в каждом из нас есть "маленький Иуда внутри", который вынужден делать выбор между верностью другим или корыстными интересами.
"Каждый из нас способен предавать, продавать других, выбирать в пользу своих интересов", - сказал папа римский.
Он выразил надежду на то, что люди одумаются и раскаются.
По состоянию на 8 апреля, в Италии насчитывается почти 140 тыс. заражений новым коронавирусом. Почти 18 тыс. пациентов с COVID-19 умерли, 26,5 тыс. полностью вылечились.
По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.
Напомним:
В Британии за сутки от коронавируса умерли более 900 человек.
Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона, в воскресенье попавшего в больницу с продолжавшимися симптомами Covid-19, улучшается.
У государственного секретаря МИД Канады Марты Морган диагностировали COVID-19.
В столице Японии Токио за день зафиксировали 144 случая заражения коронавирусом, что является крупнейшим ежедневным приростом с начала эпидемии в стране.
На Африканском континенте, по оценкам ВОЗ, количество больных COVID-19 превысило 10 тысяч. Более 500 человек умерли.