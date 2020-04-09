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Папа Римский о людях, наживающихся на пандемии: В каждом из нас есть маленький Иуда

Папа Римский о людях, наживающихся на пандемии: В каждом из нас есть маленький Иуда
01:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Папа Римский осудил попытки наживы на ситуации вокруг COVID-19.

Папа римский Франциск в среду выступил с осуждением в адрес тех, кто использует ситуацию вокруг пандемии коронавируса нового типа для зарабатывания денег, пишут в среду западные СМИ.

Проповедь понтифика была посвящена библейской истории об Иуде, предавшем Иисуса Христа. В своей речи папа римский объяснил, что в каждом из нас есть "маленький Иуда внутри", который вынужден делать выбор между верностью другим или корыстными интересами.

"Каждый из нас способен предавать, продавать других, выбирать в пользу своих интересов", - сказал папа римский.

Он выразил надежду на то, что люди одумаются и раскаются.

По состоянию на 8 апреля, в Италии насчитывается почти 140 тыс. заражений новым коронавирусом. Почти 18 тыс. пациентов с COVID-19 умерли, 26,5 тыс. полностью вылечились.

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Напомним: 

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Ватикан, Коронавирус, Франциск.
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