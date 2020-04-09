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Запрет на въезд в страны Евросоюза могут продлить до середины мая

Запрет на въезд в страны Евросоюза могут продлить до середины мая
12:19 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Европейская комиссия предложила странам-членам Европейского союза продлить ограничения на въезд в Шенгенскую зону до 15 мая.

Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 мая. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Опыт государств-членов и других стран показывает, что меры, применяемые для борьбы с распространением вируса, требуют более 30 дней, чтобы быть эффективными. Комиссия призывает к скоординированному подходу к продолжению, поскольку действия на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они осуществляются всеми странами ЕС и Шенгенской зоны на всех границах, с одинаковой датой окончания и одинаковым образом", - говорится в заявлении.

Ограничения на поездки, а также предложение по их продолжению распространяется на "зону ЕС +", которая включает в себя все государства-члены Шенгенской зоны (включая Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию) и четыре шенгенских ассоциированных государства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) - всего 30 стран.

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В Еврокомиссии отметили, что оценка текущей ситуации указывает на продолжающийся рост числа новых случаев заболевания и смертей в ЕС, а также на развитие пандемии за пределами Евросоюза, в том числе в странах, из которых миллионы людей обычно приезжают в ЕС ежегодно.

"В этом контексте продолжение ограничений на поездки необходимо для снижения риска дальнейшего распространения заболевания", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

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Ограничения на поездки не распространяется на граждан ЕС, граждан стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, и членов их семей, а также граждан стран, не являющихся гражданами ЕС, которые являются постоянными жителями ЕС, с целью возвращения домой.

Как сообщалось, в мире на коронавирус заболели уже 1,5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 — умерли.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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ЕС, Еврокомиссия, Карантин, Шенгенская зона, Коронавирус.
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