Юг Грузии всколыхнуло землетрясение

Новости мира:На юге Грузии случилось землетрясение магнитудой 3.7.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь на воскресенье в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии, сообщает грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 02:03 по тбилисскому времени в 4 км к северо-востоку от города Ниноцминда, близ села Орожолари.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 3 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напоминаем,за истекшие сутки в Грузии число инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 16 человек, достигнув 236.