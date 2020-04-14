Коронавирус в Турции пошел на спад: выздоровели почти 4 тысячи человек

Новости мира:В Турции значительно снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

За минувшие сутки из больниц Турции выписали 511 пациентов, в целом в стране от Covid-19 выздоровели почти 4 тысячи человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Благодаря увеличению количества тестов в стране наблюдается резкое снижение количества случаев заражения", – заявил глава ведомства.

"Количество проведенных тестов скоро достигнет 500 тысяч. Рост ожидаемого количества случаев в сравнении со все большим количеством тестов сокращается. Статистика ранней диагностики и лечения, а также количества выздоровевших растет", - сообщил министр.

Он также проинформировал, что за минувшие сутки в стране было проведено 34 456 тестов, из них 4093 дали положительный результат. В то же время умерли 98 больных, в общем Covid-19 унес в Турции 1296 жизней.

Как сообщалось, турецкие ученые из университета Сакарья разработали собственный тест для выявления Covid-19.

Для разработки тестового набора был получен секрет из носа и горла людей, зараженных коронавирусом, и проведены лабораторные исследования. При этом в наборе для тестирования вместо материалов из хлопка используют дакрон, что является более эффективным.

Как сообщалось, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек.

Напомним:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра МВД Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране.

В Турции сообщили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19

Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.