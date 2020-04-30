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Четверг, 30.04.2020
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"Меняет течение заболевания": в Турции изменили протокол лечения Covid-19

"Меняет течение заболевания": в Турции изменили протокол лечения Covid-19
00:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Минздрав Турции заявляет, что изменение протокола лечения снизило смертность.

Снижение уровня смертности от COVID-19 в Турции, в частности, снижение смертности в реанимации с 58 до 10%, в Минздраве Турции объясняют изменением протоколов лечения.

Об этом заявил на пресс-конференции 29 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Мировая практика заключается в раннем подключении пациентов в реанимации к аппаратам ИВЛ. Наш опыт показал, что все наоборот, сейчас мы подключаем своих пациентов к аппаратам ИВЛ не сразу и не спешим с интубацией. Мы видим, что это меняет течение заболевания", - сказал министр. Он добавил, что состояние пациентов поддерживают стимуляцией дыхания кислородом под давлением, что, по словам министра, помогает предотвратить поражение легких.

"Наши показатели смертности в реанимации снизились с 58 до 10%, а смертность среди интубированных - с 74 до 14%. По показателю смертности на уровне 2,58% мы занимаем 80-е место в мире", - сообщил Коджа.

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Он также отметил, что выбранная Турцией тактика заключается в профилактике распространения вируса, раннем выявлении случаев инфицирования и быстром лечении. По его словам, ни один из тестов (всего их сделано 991613 - ред.) не был сделан случайно, в основном они делались в кругу контактных лиц.

Для приема пациентов были определены так называемые пандемические больницы, которые полностью перевели на прием инфицированных COVID-19. Инфицированные пациенты, имеющие стабильное состояние, остаются дома под наблюдением семейных врачей.

Также министр сообщил, что турецкие врачи эффективно используют препараты, закупленные в Китае, но при этом подход в лечении были несколько изменен. Отличие заключается в том, что лечение назначают сразу тем пациентам, которые имеют симптомы инфицирования. Это позволило снизить количество больных с пневмонией с 70 до 15%, отметил министр.

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За прошедшие сутки в Турции было выявлено 2936 новых случаев инфицирования, сделано 43498 тестов. Количество умерших - 89, выздоровевших пациентов - 5231. Всего за все время умер 3081 человек, инфицировано 117589, выздоровели - 44022.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 29 апреля зафиксировано 3 183 985 случаев COVID-19. Выздоровели 986 314 пациента, умерли 225 136.

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Турция, Коронавирус, Фахреттин Коджа, Covid-19.
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