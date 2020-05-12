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Вторник, 12.05.2020

"Стол на одного": в Швеции открыли антикоронавирусный ресторан (Видео)

В Швеции пара открыла "безопасный во время пандемии" ресторан: на лугу рядом с частным домом поставлен один стол и один стул. 10 мая оригинальный стартап "Стол на одного" принял первого клиента, сообщает NTV Houston. Официантов в этом заведении общепита нет: всю еду готовит шеф-повар Расмус Перссон, а к столу из окна кухни ее доставляют по канату в корзине. Клиент сам решает, сколько заплатить. Ресторан открыт в городе Рансатер на берегу реки Кларельвен, это примерно в 350 км к западу от Стокгольма. Персон с Линдой Карлссон придумали концепцию, когда ее родители приехали в марте в гости. Чтобы пожилым людям не пришлось входить в дом, рискуя заразиться коронавирусом, ужин им накрыли на лужайке через окно. По словам Карлссон, столик уже полностью забронирован на май и частично на июнь и июль. Они планируют работать все лето. На случай дождя "ресторан" накрывают большим тентом - и он продолжает работать.
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Швеция, Карантин, Коронавирус, Антикоронавирусный ресторан.
11:19 Сегодня Телеграф
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