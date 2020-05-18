Эстония не будет возобновлять авиасообщение с несколькими странами

Новости мира:В Эстонии решили не восстанавливать авиасообщение с перечнем стран.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас распорядился внести Россию и Беларусь в список стран с высоким риском заражения коронавирусом, с которыми Таллин пока не будет возобновлять авиасообщение.

Об этом сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

В перечне также находятся Бельгия, Великобритания, Дания, Турция и Швеция.

Ограничения будут действовать с 18 мая до 7 июня (для авиасообщения с Минском - с 24 мая).

Об ограничениях на авиасообщение с Украине в документе не говорится.

Напомним, страны Прибалтики договорились об открытии внутренних границ.