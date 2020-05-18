Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады
Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам
Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам
СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша
СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша

Пакет помощи Европе: Меркель и Макрон согласовали программу финансирования в €500 млрд

Пакет помощи Европе: Меркель и Макрон согласовали программу финансирования в €500 млрд
18:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости мира:Франция и Германия согласовали пакет помощи Европе в 500 млрд евро для преодоления коронакризиса.

Германия и Франция согласовали пакет помощи Европе в 500 млрд евро для преодоления последствий коронакризиса.

Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщалось ранее, в связи с распространением коронавируса в странах Балтии общее количество зараженных перевалило за 4000 человек.

Ученые из Франции нашли новые пути распространения CОVID-19

Напомним, в Польше восстанавливают работу гастрономические и косметические заведения, некоторые спортивные объекты, образовательные учреждения с ограничениями, а также повышается лимит на перевозку в общественном транспорте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ЕС, Франция, Европа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
03 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
04 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
05 Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Минимум в пять раз мощнее: ученые начали изучать штормы на Юпитере
Минимум в пять раз мощнее: ученые начали изучать штормы на Юпитере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь