Пакет помощи Европе: Меркель и Макрон согласовали программу финансирования в €500 млрд

Новости мира:Франция и Германия согласовали пакет помощи Европе в 500 млрд евро для преодоления коронакризиса.

Германия и Франция согласовали пакет помощи Европе в 500 млрд евро для преодоления последствий коронакризиса.

Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщалось ранее, в связи с распространением коронавируса в странах Балтии общее количество зараженных перевалило за 4000 человек.

Напомним, в Польше восстанавливают работу гастрономические и косметические заведения, некоторые спортивные объекты, образовательные учреждения с ограничениями, а также повышается лимит на перевозку в общественном транспорте.