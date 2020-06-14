Землетрясение в Турции: есть пострадавшие

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингёль на востоке Турции.

Об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.

"По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили лёгкие ранения", - говорится в заявлении Сойлу.

Он добавил, что поиск пострадавших продолжается.