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Землетрясение в Турции: есть пострадавшие

Землетрясение в Турции: есть пострадавшие
20:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингёль на востоке Турции.

Об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.

"По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили лёгкие ранения", - говорится в заявлении Сойлу.

У берегов Тайваня случилось мощное землетрясение магнитудой 5,6

Он добавил, что поиск пострадавших продолжается.

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Все по теме:

Турция, Землетрясение, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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