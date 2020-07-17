Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шкарлет: Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года
Шкарлет: МОН рассматривает три сценария начала учебного года
В Украине изменили правила выдачи водительских прав: детали
В Украине изменили правила выдачи водительских прав: детали
Украинский футболист перебрался в клуб Бундеслиги
Украинский футболист перебрался в клуб Бундеслиги
Леся Никитюк в Карпатах: "Какая красивая наша страна" (Фото)
Леся Никитюк в Карпатах: "Какая красивая наша страна" (Фото)

Власти Румынии продлили до 15 августа запрет въезда иностранцев

Власти Румынии продлили до 15 августа запрет въезда иностранцев
20:47 Сегодня Телеграф УНН
Власти Румынии продлили запрет въезда иностранцев на территорию государства до 15 августа. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

"Согласно решению Правительства Румынии № 553 от 15 июля 2020 года в Румынии продлено действие режима Чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней до 15 августа 2020 года включительно. Согласно п. 2 ст. 2 Приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что исключение из указанного запрета касается следующих категорий лиц:

  • члены семьи граждан Румынии
  • члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии
  • лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС
  • лица, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, в соответствии медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала задействованного в транспортировке товаров, что обеспечивает такие перевозки

В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму

  • дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь
  • лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты
  • пассажиры, путешествующие из императивных мотивов
  • лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам
  • иностранцы и ЛБГ, которые путешествуют с целью обучения
  • иностранцы и ЛБГ, высококвалифицированные работники, если их трудоустройства необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом
  • иностранцы и ЛБГ, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта
  • члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, по закону.

В посольстве также сообщили условия, при которых разрешен временный транзит по территории Румынии.

Как ранее сообщалось, в связи с распространением коронавируса в Израиле введут новые ограничения, из которых: прекращение работы многих предприятий, ТЦ, салонов красоты и пляжей. Об этом говорится в сообщении АР.

Также сообщалось, что в Польше за прошедшие сутки обнаружили 353 новых случаев заражения COVID-19, 8 человек умерли. Об этом сообщил в Твиттере Минздрав Польши.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Румыния, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как узнать свои скрытые способности: тест, который вас поразит
02 Новая карта Украины: Рада проголосовала за сокращение количества районов
03 США в ОБСЕ о Донбассе: России пора прекращать "театр абсурда"
04 "Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария
05 Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый всплеск коронавируса: В Израиле снова усилили карантин
Новый всплеск COVID-19: В Израиле снова усилили карантин
Вода грязная: в Одессе и Затоке &quot;забраковали&quot; пять пляжей
Вода грязная: в Одессе и Затоке "забраковали" пять пляжей
Штаб ООС: боевики трижды нарушали &quot;режим тишины&quot;
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"
Опять не судьба: сериал &quot;Сокол и Зимний солдат&quot; в августе не выйдет
Опять не судьба: сериал "Сокол и Зимний солдат" в августе не выйдет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь