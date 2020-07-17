Власти Румынии продлили до 15 августа запрет въезда иностранцев

Власти Румынии продлили запрет въезда иностранцев на территорию государства до 15 августа. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

"Согласно решению Правительства Румынии № 553 от 15 июля 2020 года в Румынии продлено действие режима Чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней до 15 августа 2020 года включительно. Согласно п. 2 ст. 2 Приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что исключение из указанного запрета касается следующих категорий лиц:

члены семьи граждан Румынии

члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии

лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС

лица, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, в соответствии медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала задействованного в транспортировке товаров, что обеспечивает такие перевозки

дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь

лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты

пассажиры, путешествующие из императивных мотивов

лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам

иностранцы и ЛБГ, которые путешествуют с целью обучения

иностранцы и ЛБГ, высококвалифицированные работники, если их трудоустройства необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом

иностранцы и ЛБГ, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта

члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, по закону.

В посольстве также сообщили условия, при которых разрешен временный транзит по территории Румынии.

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