Джонсон о коронавирусе в Европе: Мы начинаем наблюдать признаки второй волны пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-брифинга в Ноттингеме заявил, что вторая волна коронавируса уже началась в некоторых странах Европы.

"Давайте проясним ситуацию относительно происходящего в Европе - у части из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем наблюдать в некоторых местах признаки второй волны коронавирусной пандемии", - сказал он.

Он добавил, что Британия на выходных приняла решительные меры и ввела четырнадцатидневный карантин для всех, кто приезжает из Испании, являющейся одним из самых любимых туристических направлений для британцев. Впрочем, подобное решение раскритиковали как в оппозиционной партии лейбористов, так и в самой Испании.

Глава правительства Испании Педро Санчес отметил, что данное решение является "несбалансированным" и добавил, что в некоторых частях его страны ситуация с COVID-19 безопасней, чем в отдельных частях Британии. Тем не менее, власти Мадрида накануне, 28 июля, приняли решение о введении тотального масочного режима в городе.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир погрузился в "одну большую волну" пандемии