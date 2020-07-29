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Джонсон о коронавирусе в Европе: Мы начинаем наблюдать признаки второй волны пандемии

Джонсон о коронавирусе в Европе: Мы начинаем наблюдать признаки второй волны пандемии
Обновлено 00:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-брифинга в Ноттингеме заявил, что вторая волна коронавируса уже началась в некоторых странах Европы.

"Давайте проясним ситуацию относительно происходящего в Европе - у части из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем наблюдать в некоторых местах признаки второй волны коронавирусной пандемии", - сказал он.

Он добавил, что Британия на выходных приняла решительные меры и ввела четырнадцатидневный карантин для всех, кто приезжает из Испании, являющейся одним из самых любимых туристических направлений для британцев. Впрочем, подобное решение раскритиковали как в оппозиционной партии лейбористов, так и в самой Испании. 

Глава правительства Испании Педро Санчес отметил, что данное решение является "несбалансированным" и добавил, что в некоторых частях его страны ситуация с COVID-19 безопасней, чем в отдельных частях Британии. Тем не менее, власти Мадрида накануне, 28 июля, приняли решение о введении тотального масочного режима в городе. 

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Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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