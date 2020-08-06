Взрыв в Ливане: ЕС готов предоставить всю необходимую помощь

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Ливана Шарбелем Вахби, в ходе которого заверил, что Европейский союз готов оказать необходимую помощь после взрыва в Бейруте.

"В качестве давнего друга и партнера Ливана Европейский союз готов ответить на самые срочные нужды страны и предоставить любую помощь, которая потребуется ввиду серьезности событий", - сказано в сообщении Европейской внешнеполитической службы по итогу разговора.

Боррель выразил солидарность Евросоюза с ливанским народом в связи со взрывом в Бейруте 4 августа и передал соболезнование родственникам погибших.

ЕС уже активировал механизмы чрезвычайного реагирования и проводит работу с государствами-членами для оказания помощи Ливану в сжатые сроки. Так в страну уже начата переброска спасательных команд и экстренной медпомощи.

"Эта помощь будет развиваться соответственно потребностям", - обещают в Брюсселе.

Масштабный взрыв в столице Ливана унес жизни 135 человек и ранил еще около 5 тысяч.

По версии властей причиной взрыва стали сварочные работы. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники.

Однако в ходе проведения сварочных работ произошла детонация.