Взрыв в Ливане: ЕС готов предоставить всю необходимую помощь

"В качестве давнего друга и партнера Ливана Европейский союз готов ответить на самые срочные нужды страны и предоставить любую помощь, которая потребуется ввиду серьезности событий", - сказано в сообщении Европейской внешнеполитической службы по итогу разговора.
Боррель выразил солидарность Евросоюза с ливанским народом в связи со взрывом в Бейруте 4 августа и передал соболезнование родственникам погибших.
ЕС уже активировал механизмы чрезвычайного реагирования и проводит работу с государствами-членами для оказания помощи Ливану в сжатые сроки. Так в страну уже начата переброска спасательных команд и экстренной медпомощи.
"Эта помощь будет развиваться соответственно потребностям", - обещают в Брюсселе.
Масштабный взрыв в столице Ливана унес жизни 135 человек и ранил еще около 5 тысяч.
По версии властей причиной взрыва стали сварочные работы. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники.
Однако в ходе проведения сварочных работ произошла детонация.