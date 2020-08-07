Пандемия коронавируса: в Румынии "рекордный" показатель новых случаев заражения

За прошедшие 24 часа в Румынии зафиксировали 1378 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем с начала пандемии в стране. Об этом сообщили Romania-Insider.

Предыдущий "антирекорд" зафиксировали 30 июля, в тот момент в Румынии было обнаружено 1 тыс 356 новых случаев коронавируса.

На даннфй момент в стране 59 тыс 273 человек заболели COVID-19, из которых 35 тыс 186 пациентов выздоровели, а 2616 скончались.

Также отмечалось, что за прошлые 2 недели только 3 августа обнаружили меньше 1000 случаев коронавируса за сутки.

Ранее, в США зафиксировали крупнейшее за три месяца количество смертей от коронавирусной болезни COVID-19 - две тысячи.

Также, в Китае очередная вспышка бубонной чумы. Умер житель региона Внутренняя Монголия.

За минувшие сутки в мире зафиксировано почти 300 тысяч случаев коронавируса. За время пандемии болезнь выявили в 213 странах.