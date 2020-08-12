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В Евросоюзе собираются на экстренное совещание: на повестке дня Беларусь и Ливан

В Евросоюзе собираются на экстренное совещание: на повестке дня Беларусь и Ливан
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф
Главы МИД стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Беларуси после выборов президента. А также ситуацию в столице Ливана Бейруте, где после разрушительного взрыва вспыхнули протесты, а правительство ушло в отставку.

Сегодня, 12 августа, министры иностранных дел стран Европейского союза соберутся на экстренное совещание.

Об этом сообщил в Twitter Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломаты рассмотрят события в Беларуси после выборов и ситуацию в Ливане после мощнейшего взрыва в порту недельной давности. Также будет обсуждаться ситуация в Восточном Средиземноморье и другие внешнеполитические вопросы.

Заседание должно пройти сегодня после полудня.

Ливан

Как сообщалось, мощный взрыв произошел 4 августа в столице Ливана Бейруте. Правоохранители утверждают, что в порту взорвалось почти около 3 тысяч тонн селитры. Взрыв уничтожил несколько кварталов города, без крова остались сотни тысяч жителей. Погибло уже более 200 человек, пять тысяч получили травмы. Среди пострадавших 30 украинцев.

После катастрофы в Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты. Митингующие штурмовали правительственные кварталы и требовали отставки министров.

Беларусь

В Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью. В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ.

Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "Что происходит в Беларуси: хроника событий".

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Все по теме:

ЕС, Беларусь, Ливан, Протесты.

Автор:

Телеграф
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