В Евросоюзе собираются на экстренное совещание: на повестке дня Беларусь и Ливан

Главы МИД стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Беларуси после выборов президента. А также ситуацию в столице Ливана Бейруте, где после разрушительного взрыва вспыхнули протесты, а правительство ушло в отставку.

Сегодня, 12 августа, министры иностранных дел стран Европейского союза соберутся на экстренное совещание.

Об этом сообщил в Twitter Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломаты рассмотрят события в Беларуси после выборов и ситуацию в Ливане после мощнейшего взрыва в порту недельной давности. Также будет обсуждаться ситуация в Восточном Средиземноморье и другие внешнеполитические вопросы.

Заседание должно пройти сегодня после полудня.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon. We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020

Ливан

Как сообщалось, мощный взрыв произошел 4 августа в столице Ливана Бейруте. Правоохранители утверждают, что в порту взорвалось почти около 3 тысяч тонн селитры. Взрыв уничтожил несколько кварталов города, без крова остались сотни тысяч жителей. Погибло уже более 200 человек, пять тысяч получили травмы. Среди пострадавших 30 украинцев.

После катастрофы в Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты. Митингующие штурмовали правительственные кварталы и требовали отставки министров.

Беларусь

В Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью. В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ.

Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "Что происходит в Беларуси: хроника событий".