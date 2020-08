В Евросоюзе собираются на экстренное совещание: на повестке дня Беларусь и Ливан

Сегодня, 12 августа, министры иностранных дел стран Европейского союза соберутся на экстренное совещание.

Об этом сообщил в Twitter Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломаты рассмотрят события в Беларуси после выборов и ситуацию в Ливане после мощнейшего взрыва в порту недельной давности. Также будет обсуждаться ситуация в Восточном Средиземноморье и другие внешнеполитические вопросы.

Заседание должно пройти сегодня после полудня.

