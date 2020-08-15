Протесты в Беларуси: в МИД Литвы считают Лукашенко "бывшим президентом"

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, которые несут цветы на улице? Это действительно большой зарубежный заговор - жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - написал глава литовского МИД в соцсети Twitter.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Напомним, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Президенты обсудили урегулирование ситуации в Беларуси и укрепление союзнических отношений.

Также сообщалось, что в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов.

В СМИ появились сообщения, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с Россией о возможном бегстве, на случай, если ситуация в стране дойдет до свержения власти.