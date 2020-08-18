"Такого разговора не было": в Германии опровергли слова Лукашенко о звонке Меркель

Как сообщил представитель правительства ФРГ со времен выборов в Беларуси, 9 августа, каких бы то ни было разговоров между лидерами двух стран не было. Об этом пишет Reuters.
"Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов", - сказали в правительстве Германии.
Как сообщалось ранее, Лукашенко в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) рассказал, как ему после выборов звонила канцлер Германии Ангела Меркель.
Лукашенко в понедельник, 17 августа, прилетел на вертолете на "Минский завод колесных тягачей", где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.
"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил он.
Позже он все же передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но только при условии принятия новой Конституции.