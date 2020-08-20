Лукашенко попал в "черный список": МИД Литвы расширило список "невъездных" лиц

МИД Литвы внес Александра Лукашенко и еще 31 человека в список "невъездных". Об этом сказал министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс, которого цитирует Delfi.

Линкявичус не стал называть имена людей, внесенных "в черный список", но отметил, что туда попали те, кто был причастен к фальсификации результатов голосования, а также представители силовых структур.

По его словам список передан в МВД страны.

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