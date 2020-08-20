Лукашенко попал в "черный список": МИД Литвы расширило список "невъездных" лиц

Линкявичус не стал называть имена людей, внесенных "в черный список", но отметил, что туда попали те, кто был причастен к фальсификации результатов голосования, а также представители силовых структур.
По его словам список передан в МВД страны.
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