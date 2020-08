"Путь свободы": жители Литвы проводят акцию в поддержку протестующих в Беларуси (Фото, Видео)

В воскресенье в Литве от Вильнюса до Мядининкая люди сформируют живую цепь под названием "Путь свободы" в знак солидарности с гражданским обществом Беларуси, борющимся за демократические изменения в стране.

"Свобода - это не только фундаментальное право человека, но и фундаментальное право нации. Ежедневное обязательство защищать ее от любых покушений со стороны тех, кто заменит свободу тьмой, угнетением и страхом. 30 лет назад Литва разорвала свои оковы угнетения, создав Балтийский путь с ее латышскими и эстонскими братьями и показав миру, что мы свободны и, прежде всего, свободны духом. Сегодня настало время нашим белорусским братьям сказать дорогое слово "Свобода", - сказал литовский президент Гитанас Науседа, пишет The Baltic Times.

"Путь свободы" протянется на 32 километра от Соборной площади в центре Вильнюса до Мядинкай, городка недалеко от границы с Беларусью.

"31 год назад 2 миллиона человек объединились и образовали 600-километровую цепь "Балтийский путь", соединяющий Вильнюс, Ригу и Таллинн. Сегодня мы выстроимся в 40-километровый "Путь свободы" от Вильнюса до литовско-белорусской границы, чтобы поддержать белорусских сестер и братьев в их борьбе за достоинство и против угнетения", - написал у себя в Твиттер глава МИД страны Линас Линкявичус.

31y ago, 2mln people joined their hands & formed a 600km-long #BalticWay connecting Vilnius, Riga & Tallinn. Today, we’ll form 40km #FreedomWay from Vilnius to Lithuanian-Belarusian border to support Belarusian sisters & brothers in their strive for dignity against the oppression pic.twitter.com/yPQnmKU7KV — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 23, 2020

Поддержала акцию и бывший президент страны Даля Грибаускайте.

"Мы стоим на "Балтийском пути", чтобы поддержать народ Беларуси в борьбе за свободу. Живе Беларусь", - написала она.

Участники акции делятся видео в соцсетях.

Напомним, на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек. Люди скандируют лозунги "Жыве Беларусь" и держат в руках цветы и флаги.