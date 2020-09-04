Пандемия COVID-19: Во Франции и Италии фиксируют рекордные суточные приросты заражений

Во Франции за прошедшие 24 часа зафиксирован рекордный суточный показатель заразившихся на коронавирус - 8 975 инфицированных. Об этом сообщает издание The Guardian.

При этом, как сообщает издание, случаев смерти людей с COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

Число госпитализированных пациентов продолжает увеличиваться на протяжении шести дней, на данный момент оно составляет 4 тыс. 671.

По состоянию на 4 сентября во Франции выявили свыше 309 тыс. заражений коронавирусом, причем более 30,7 тыс. человек скончались.

Рекордный с мая суточный прирост больных коронавирусом фиксируют также власти Италии. Там в пятницу выявили 1 тыс. 733 новых случая заражения, 11 инфицированных скончались.

Увеличение темпов распространения инфекции фиксируется в регионе Венето - там диагностирован 373 новых случая.

Всего в Италии выявлено свыше 274 тыс. заражений COVID-19, число летальных исходов превышает отметку в 35 тыс.

Guardian отмечает, что коронавирус продолжает активно распространяться и в других странах Европы, в частности, в Испании. Так, за сутки в этой стране диагностировали 10 тыс. 476 новых случаев заражения.

За последнюю неделю там зафиксировали 256 летальных исходов инфицированных.

Самым эпидемиологически неблагоприятным регионом остается Мадрид. Из почти 102 тыс. заражений, выявленных за последние две недели, свыше 31 тыс. приходится на Мадрид.

Региональное правительство Мадрида объявило, что с понедельника вводится запрет на собрания в помещениях более 10 человек.

Всего с начала коронавирусной пандемии в стране зафиксировали почти 499 тыс. заболевших COVID-19, причем более 29 тыс. инфицированных скончались.

Министр здравоохранения страны Сальвадор Илья выразил надежду на то, что Испания в конце года начнет получать "безопасные дозы" вакцины против коронавируса.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.