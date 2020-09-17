Скачать
Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Когда зарплаты и пенсии вырастут до "человеческого уровня": Зеленский поделился прогнозом
Когда зарплаты и пенсии вырастут до "человеческого уровня": Зеленский поделился прогнозом
В ВР планируют уровнять ставки акцизного налога на топливо: детали
В ВР планируют уровнять ставки акцизного налога на топливо: детали
Букмекеры определили фаворита матча Арис - Колос
Букмекеры определили фаворита матча Арис - Колос
Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"
Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"

Линкявичюс: США и Литва поддерживают белорусов в борьбе за демократию

Линкявичюс: США и Литва поддерживают белорусов в борьбе за демократию
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что США и Литва поддерживают жителей Беларуси, которые борются за демократию. Об этом он написал в Твиттере после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы продолжаем укреплять стратегическое партнерство. Я поблагодарил за важнейшую роль США в обеспечении безопасности Литвы и всего региона. Мы также поддерживаем белорусский народ в его борьбе за демократию", – написал Линкявичюс.

В свою очередь представительница Госдепартамента США Морган Ортагус отметила, что Помпео благодарен Литве за ее руководящую роль в поддержании независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав ее жителей. 

Позже Линкявичюс сообщил, что у него состоялась встреча с членами Палаты представителей США от Республиканской партии, входящими в "Балтийский кокус". "У меня состоялась дружеская и продуктивная встреча с лидерами "House Baltic Caucus" - моим давним другом Джоном Шимкусом и Доном Бэконом. Особое внимание уделили укреплению связей между Литвой и США, а также недавним событиям в Беларуси и поддержке белорусского народа", - написал Линкявичюс.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Беларусь, Литва, Линас Линкявичюс, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию
02 СМИ: Кернес без сознания, самолет уже вылетел в Германию
03 Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала "Минск" "непонятно чем"
04 Ребров: Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации
05 Представитель ОРДЛО от Украины о семичасовом заседании ТКГ: Ни о чем там не договорились
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики единожды нарушили &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики единожды нарушили "тишину"
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Российскому рэперу Басте разрешили приезжать в Украину
Российскому рэперу Басте разрешили приезжать в Украину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь