Линкявичюс: США и Литва поддерживают белорусов в борьбе за демократию

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что США и Литва поддерживают жителей Беларуси, которые борются за демократию. Об этом он написал в Твиттере после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы продолжаем укреплять стратегическое партнерство. Я поблагодарил за важнейшую роль США в обеспечении безопасности Литвы и всего региона. Мы также поддерживаем белорусский народ в его борьбе за демократию", – написал Линкявичюс.

В свою очередь представительница Госдепартамента США Морган Ортагус отметила, что Помпео благодарен Литве за ее руководящую роль в поддержании независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав ее жителей.

Позже Линкявичюс сообщил, что у него состоялась встреча с членами Палаты представителей США от Республиканской партии, входящими в "Балтийский кокус". "У меня состоялась дружеская и продуктивная встреча с лидерами "House Baltic Caucus" - моим давним другом Джоном Шимкусом и Доном Бэконом. Особое внимание уделили укреплению связей между Литвой и США, а также недавним событиям в Беларуси и поддержке белорусского народа", - написал Линкявичюс.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.