Париж, Вена, далее везде? Эксперт оценил, когда закончится террор и массовое насилие в Европе

В связи с недавними кровопролитными террактами в Европе, людям стоило бы задуматся и изменить свои ценности, ведь только тогда будет возможно прекратить террор и насилие.
Такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман в своем Фейсбуке.
По его словам, все массовые убийства в мировой истории совершались ради "высоких идеалов", таких как: религия, "национальные интересы", либо идеология.
"Индивидуалист, действующий в собственных рациональных интересах, не будет рисковать собой и уничтожать других ради коллективных заблуждений. В мире рационального индивидуализма были бы невозможны война и террор", - отмечает социолог.
Только движение к этой цели, может сократить массовое насилие и конфликты, - считает он.
Стоит напомнить, что 17 октября в Париже обезглавили местного учителя. Предварительно все произошло из-за того, что мужчина назвал карикатуры на пророка Мухаммеда примером свободы слова.
Затем, в базилике Нотр-Дам во французской Ницце в четверг, 29 октября, неизвестный мужчина напал на прихожан и обезглавил женщину.
А уже 31 октября во французском Лионе неизвестный открыл огонь по людям, находившимся возле греческой церкви.
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