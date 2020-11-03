Париж, Вена, далее везде? Эксперт оценил, когда закончится террор и массовое насилие в Европе

В связи с недавними кровопролитными террактами в Европе, людям стоило бы задуматся и изменить свои ценности, ведь только тогда будет возможно прекратить террор и насилие.

Такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман в своем Фейсбуке.

По его словам, все массовые убийства в мировой истории совершались ради "высоких идеалов", таких как: религия, "национальные интересы", либо идеология.