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Париж, Вена, далее везде? Эксперт оценил, когда закончится террор и массовое насилие в Европе

Париж, Вена, далее везде? Эксперт оценил, когда закончится террор и массовое насилие в Европе
17:06 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В связи с недавними кровопролитными террактами в Европе, людям стоило бы задуматся и изменить свои ценности, ведь только тогда будет возможно прекратить террор и насилие.

Такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман в своем Фейсбуке.

По его словам, все массовые убийства в мировой истории совершались ради "высоких идеалов", таких как: религия, "национальные интересы", либо идеология.

"Индивидуалист, действующий в собственных рациональных интересах, не будет рисковать собой и уничтожать других ради коллективных заблуждений. В мире рационального индивидуализма были бы невозможны война и террор", - отмечает социолог.

Только движение к этой цели, может сократить массовое насилие и конфликты, - считает он.

Стоит напомнить, что 17 октября в Париже обезглавили местного учителя. Предварительно все произошло из-за того, что мужчина назвал карикатуры на пророка Мухаммеда примером свободы слова.

Затем, в базилике Нотр-Дам во французской Ницце в четверг, 29 октября, неизвестный мужчина напал на прихожан и обезглавил женщину.

А уже 31 октября во французском Лионе неизвестный открыл огонь по людям, находившимся возле греческой церкви.

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Все по теме:

ЕС, Париж, Франция, Европа, Австрия, Вена, Терракт.

Автор:

Телеграф
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