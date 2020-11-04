Венгрия ввела комендантский час

Правительство Венгрии ввело общенациональный комендантский час с 12 ночи до 5 утра. Также будут закрыты все бары и развлекательные заведения.

Об этом пишет Xinhua.

"Распространение эпидемии ускорилось, уже к середине декабря наши больницы достигнут предела своих возможностей. Наши родители, бабушки и дедушки сталкиваются с серьезной опасностью, пора принимать дальнейшие меры", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

"На спортивных мероприятиях, в кинотеатрах и театрах людям будет разрешено сидеть только на каждом третьем стуле. Использование масок будет обязательным без исключений", - сказал он.

Власти будут контролировать соблюдение этих мер и немедленно закрывать учреждения, которые их не соблюдают.

"Ночные клубы будут закрыты, потому что в них невозможно соблюдать правила", - сказал Орбан.

Чтобы уменьшить загруженность общественного транспорта, в часы пик будут задействованы дополнительные автобусы.

Премьер-министр также пообещал закупить вакцины от COVID-19, которые, по его словам, будут доступны всем гражданам, которые этого хотят.

Он сказал, что его правительство ведет переговоры о закупке вакцин в Китае и России, добавив, что к весне Венгрия может получить доступ к 2-3 различным вакцинам.

Как сообщалось ранее, в Украине тоже планируют значительно ужесточить карантинные меры. Так 3 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект предполагающий штрафы за несоблюдение масочного режима для бизнеса.