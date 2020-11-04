Скачать
Среда, 04.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Выборы в США: первые результаты
Выборы в США: первые результаты
Лига чемпионов: результаты матчей 3 ноября
Лига чемпионов: результаты матчей 3 ноября
Появились первые фото и видео Виталия Маркива на свободе
Появились первые фото и видео Виталия Маркива на свободе
Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК
Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК

Венгрия ввела комендантский час

Венгрия ввела комендантский час
Обновлено 05:34 Сегодня Телеграф

Правительство Венгрии ввело общенациональный комендантский час с 12 ночи до 5 утра. Также будут закрыты все бары и развлекательные заведения. 

Об этом пишет Xinhua.

"Распространение эпидемии ускорилось, уже к середине декабря наши больницы достигнут предела своих возможностей. Наши родители, бабушки и дедушки сталкиваются с серьезной опасностью, пора принимать дальнейшие меры", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

"На спортивных мероприятиях, в кинотеатрах и театрах людям будет разрешено сидеть только на каждом третьем стуле. Использование масок будет обязательным без исключений", - сказал он.

Власти будут контролировать соблюдение этих мер и немедленно закрывать учреждения, которые их не соблюдают.

"Ночные клубы будут закрыты, потому что в них невозможно соблюдать правила", - сказал Орбан.

Чтобы уменьшить загруженность общественного транспорта, в часы пик будут задействованы дополнительные автобусы.

Премьер-министр также пообещал закупить вакцины от COVID-19, которые, по его словам, будут доступны всем гражданам, которые этого хотят.

Он сказал, что его правительство ведет переговоры о закупке вакцин в Китае и России, добавив, что к весне Венгрия может получить доступ к 2-3 различным вакцинам.

Как сообщалось ранее, в Украине тоже планируют значительно ужесточить карантинные меры. Так 3 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект предполагающий штрафы за несоблюдение масочного режима для бизнеса. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Венгрия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Зеленые человечки" - тут как тут. Стало известно, как Россия может использовать кризис в Украине
02 Виталия Маркива оправдали и отпустили домой
03 Стало известно о мощном обстреле Степанакерта в Карабахе (фото и видео)
04 Коррупционер и п***раст: Илья Кива попал в новый мем (видео)
05 Зеленский назвал главе Конституционного суда "красные линии" и вызвал иронию украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впечатлений на всю жизнь: в Калифорнии кит чуть не &quot;проглотил&quot; двух каякеров (Видео)
Впечатлений на всю жизнь: в Калифорнии кит чуть не "проглотил" двух каякеров (Видео)
Украина сделала шаг к &quot;прямым переговорам&quot; с террористами на Донбассе
Украина сделала шаг к "прямым переговорам" с террористами на Донбассе
Зеленский назвал главе Конституционного суда &quot;красные линии&quot; и вызвал иронию украинцев
Зеленский назвал главе Конституционного суда "красные линии" и вызвал иронию украинцев
Кто такой Виталий Маркив и почему его освобождение - большая победа всей Украины
Кто такой Виталий Маркив и почему его освобождение - большая победа всей Украины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь