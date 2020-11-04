Венгрия ввела комендантский час

Правительство Венгрии ввело общенациональный комендантский час с 12 ночи до 5 утра. Также будут закрыты все бары и развлекательные заведения.
Об этом пишет Xinhua.
"Распространение эпидемии ускорилось, уже к середине декабря наши больницы достигнут предела своих возможностей. Наши родители, бабушки и дедушки сталкиваются с серьезной опасностью, пора принимать дальнейшие меры", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
"На спортивных мероприятиях, в кинотеатрах и театрах людям будет разрешено сидеть только на каждом третьем стуле. Использование масок будет обязательным без исключений", - сказал он.
Власти будут контролировать соблюдение этих мер и немедленно закрывать учреждения, которые их не соблюдают.
"Ночные клубы будут закрыты, потому что в них невозможно соблюдать правила", - сказал Орбан.
Чтобы уменьшить загруженность общественного транспорта, в часы пик будут задействованы дополнительные автобусы.
Премьер-министр также пообещал закупить вакцины от COVID-19, которые, по его словам, будут доступны всем гражданам, которые этого хотят.
Он сказал, что его правительство ведет переговоры о закупке вакцин в Китае и России, добавив, что к весне Венгрия может получить доступ к 2-3 различным вакцинам.
Как сообщалось ранее, в Украине тоже планируют значительно ужесточить карантинные меры. Так 3 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект предполагающий штрафы за несоблюдение масочного режима для бизнеса.