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Королева Британии впервые с начала пандемии вышла на улицы Лондона. Фото

Королева Британии впервые с начала пандемии вышла на улицы Лондона. Фото
08:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Королева Британии Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 вышла на публику в Лондоне, когда она посетила могилу Неизвестного воина, чтобы отметить 100-летие его похорон.

Об этом пишет Sky News.

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Посещение Вестминстерского аббатства было ее первым публичным выступлением в Лондоне с марта.

Для официального выхода она выбрала tottal-black look, небольшие белые вставки были лишь на маске королевы. Предполагается, что эту маску создала Анжела Келли, занимающаяся пошивом и подбором нарядов монарха, однако в Букингемском дворце пока никак это не прокомментировали.

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Отметим, что в Лондоне ситуация с распространением COVID-19 сейчас критическая, в день фиксируют около 25 тысяч новых случаев.

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Напомним, 15 октября Королева Великобритании Елизавета II покидала свою резиденцию в Виндзорском замке для участия в мероприятии. Вместе с принцем Уильямом монарх побывала в лаборатории Портон-Даун, расположенной близ Солсбери.

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Все по теме:

Британия, Королевская семья, Елизавета II, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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