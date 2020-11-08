Королева Британии впервые с начала пандемии вышла на улицы Лондона. Фото

Королева Британии Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 вышла на публику в Лондоне, когда она посетила могилу Неизвестного воина, чтобы отметить 100-летие его похорон.

Об этом пишет Sky News.

Посещение Вестминстерского аббатства было ее первым публичным выступлением в Лондоне с марта.

Для официального выхода она выбрала tottal-black look, небольшие белые вставки были лишь на маске королевы. Предполагается, что эту маску создала Анжела Келли, занимающаяся пошивом и подбором нарядов монарха, однако в Букингемском дворце пока никак это не прокомментировали.

Отметим, что в Лондоне ситуация с распространением COVID-19 сейчас критическая, в день фиксируют около 25 тысяч новых случаев.

Принц Уильям и принц Чарльз входят в число членов королевской семьи, которые в последние месяцы носили маски на официальных мероприятиях

Напомним, 15 октября Королева Великобритании Елизавета II покидала свою резиденцию в Виндзорском замке для участия в мероприятии. Вместе с принцем Уильямом монарх побывала в лаборатории Портон-Даун, расположенной близ Солсбери.