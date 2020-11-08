Очередь пациентов на ИВЛ в коридорах: шокирующие фото из больницы объятой коронавирусом Италии

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Италии приблизилась к критическому порогу. Пациентам в некоторых больницах дают кислород, лежа на носилках в коридорах, поскольку в стране отчаянно не хватает коек, чтобы справиться с этим.

Снимки из итальянской больницы попали в руки журналистов The Sun.

Шокирующие снимки показывают, что итальянские пациенты с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких выстроились в коридорах больниц, пока страна борется со второй волной вируса.

Ранее на этой неделе итальянские врачи предупредили, что больницы столкнутся с "цунами" заболеваемости, если правительство не примет более строгие меры для борьбы с вирусом.

Сейчас в Италии вторая волна коронавируса, число новых случаев за день уже почти достигло 40 тысяч.

Это почти максимум в мире на сегодня, больше только в Бразилии, где отметку в 40 тысяч новых случаев уже прошли.

Показатель суточной смертности от COVID-19 в Италии тоже очень высокий. Ежедневно более 400 становятся жертвами заболевания.

Напомним, пока в Дании готовятся убить миллионы норок для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса, Всемирная организация здравоохранения начала бить тревогу из-за обнаружения инфицированных животных еще в пяти странах мира.

В Украине тоже не безоблачная ситуация с COVID-19. Треть территории страны попало в красную зону карантина из-за активного распространения заболевания, а зеленая зона исчезла.