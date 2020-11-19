Паб придумал интересный лайфхак, как работать в карантин (фото)

Один из спорт-баров в Шотланди придумал новый способ обойти законодательство, запрещающее употребление алкоголя в помещении без еды, во время карантина.

Об этом пишет газета "The Sun".

Бар по акции, предлагает бесплатное пюре и колбаски каждому покупателю, и будет действовать до тех пор, пока не будет отменено законодательство, запрещающее пить в помещении без еды.

Фото: "The Sun"

Владельцы надеются, что акция поможет им пережить карантин и поможет тем, людям кто сильно пострадал от пандемии, предоставив бесплатную пищу.

В Шотландии, действует пятиуровневая система ограничений - это строгая система контроля, которая включает в себя ограничения на посещение баров и ресторанов.

Хозяева бара, отмечают, что их бизнес сильно пострадал из-за локдауна введенного в Шотландии. Им пришлось закрыться на некоторое время и уволить сотрудников.

Фото: "The Sun"

До введения ограничений, рабочая смена предполагала наличие одного работника на смене, сейчас же в баре работает по два человека, что говорит о значительном улучшении ситуации.

"Если власти продлят ограничения, то бар может и вовсе закрыться", - говорится в сообщении.

Люди, которые не могут поесть дома, приходя в бар могут поесть бесплатно.

Отметим, в Украине подобная "схема" не возможна. На всей территории страны введен "карантин выходного дня" в выходные дни до конца ноября, в связи с чем возможна только еда на вынос. В остальные дня действуют ограничения "оранжевой зоны", которая предусматривает работу кафе, баров и ресторанов до 22 часов.

Как сообщалось ранее, коронавирус бьет рекорды не только в Украине, а и в США и Европе. Так, в США, Британии и Франции побили весенне-летние рекорды заболеваемости и смертности.