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Паб придумал интересный лайфхак, как работать в карантин (фото)

Паб придумал интересный лайфхак, как работать в карантин (фото)
04:51 Сегодня Телеграф Фото: thesun

Один из спорт-баров в Шотланди придумал новый способ обойти законодательство, запрещающее употребление алкоголя в помещении без еды, во время карантина.

Об этом пишет газета "The Sun".

Бар по акции, предлагает бесплатное пюре и колбаски каждому покупателю, и  будет действовать до тех пор, пока не будет отменено законодательство, запрещающее пить в помещении без еды.

Фото:  "The Sun"

Владельцы надеются, что акция поможет им пережить карантин и поможет тем, людям кто сильно пострадал от пандемии, предоставив бесплатную пищу.

В Шотландии, действует пятиуровневая система ограничений - это строгая система контроля, которая включает в себя ограничения на посещение баров и ресторанов.

Хозяева бара, отмечают, что их бизнес сильно пострадал из-за локдауна введенного в Шотландии. Им пришлось закрыться на некоторое время и уволить сотрудников.

Фото:  "The Sun"

До введения ограничений, рабочая смена предполагала наличие одного работника на смене, сейчас же в баре работает по два человека, что говорит о значительном улучшении ситуации.

"Если власти продлят ограничения, то бар может и вовсе закрыться", - говорится в сообщении.

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Люди, которые не могут поесть дома, приходя в бар могут поесть бесплатно.

Отметим, в Украине подобная "схема" не возможна. На всей территории страны введен "карантин выходного дня" в выходные дни до конца ноября, в связи с чем возможна только еда на вынос. В остальные дня действуют ограничения "оранжевой зоны", которая предусматривает  работу кафе, баров и ресторанов до 22 часов.

Как сообщалось ранее, коронавирус бьет рекорды не только в Украине, а и в США и Европе.  Так, в США, Британии и Франции побили весенне-летние рекорды заболеваемости и смертности.

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Все по теме:

Европа, Шотландия, Карантин, паб, Бар, Коронавирус, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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