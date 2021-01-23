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Опасный челлендж из TikTok убил 10-летнюю девочку в Италии

Опасный челлендж из TikTok убил 10-летнюю девочку в Италии
23:41 Сб, 23 Январь 2021 Телеграф Фото: unsplash

Пока в развлекательном сервисе TikTok одни пользователи успешно зарабатывают на своей популярности, а другие - привлекают к себе внимание скандальными высказываниями о любви к России - по всему миру случаются трагические события ради славы. Так, Ведомство по защите персональных данных Италии приняло решение заблокировать все аккаунты социальной сети TikTok, возраст владельцев которых невозможно точно определить. Такое решение было принято после того, как 10-летняя девочка из Палермо погибла в результате удушения. В этот момент девочка снимала злосчастное видео для популярного сервиса.

Как сообщает Agenzia ANSA, родственники несовершеннолетней тиктокершы нашли ее в ванной с ремнем на шее, прикрепленной на батарее, без сознания вместе со смартфоном. Предполагается, что она участвовала в челендже, предусматривающем удушение.

В Ведомстве сообщили, что было принято решения запретить TikTok обрабатывать пользовательские данные, для которых нет абсолютной уверенности в возрасте и, следовательно, в соблюдении положений, связанных с требованиями к персональным данным.

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Сейчас идет анализ содержимого мобильного телефона. Полиции предстоит выяснить, связывался ли кто-нибудь с ребенком, чтобы вовлечь ее в сумасшедшую игру, которая набирает все больше оборотов среди молодого поколения. Между тем ведется расследование в отношении неизвестных по факту подстрекательства к самоубийству. Помимо прокуратуры, дело расследует прокуратура по делам несовершеннолетних.

Родители погибшей девочки дали согласие на донорство органов ребенка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что журналист Виктор Трегубов назвал о причинах скандала с пророссийской блогером в Киеве Таисией Онацкой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Италия, Дети, Палермо, Смерти, TikTok.
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