В ЕС все же рассматривают возможность закупки вакцины Путина против COVID

В Латвии на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом предложили рассмотреть возможность закупить у России вакцину "Спутник V".

Об этом рассказал глава Минздрава страны Даниэль Павлютс, пишет Delfi.

Однако он уточнил, что решение о закупках российской вакцины будет приниматься лишь в том случае, если препарат попадет в список рекомендованных Европейским агентством лекарств

"Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность уберечь жизнь и здоровье людей Латвии", - сказал министр.

Кроме того, в вопросе о решении закупить "Спутник" также сыграет роль доступность вакцин на рынке. По его словам, уже к средине текущего года, Латвия будет иметь доступ к закупке препаратов от семи разных производителей.

На сегодняшний день в Европейском агентстве лекарств проводится ускоренная оценка российской вакцины, а две страны ЕС - Венгрия и Словакия - уже договорились о закупках.

С момента начала пандемии, в Латвии зафиксировано около 88,6 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Из них 1 666 человек умерли от болезни.

Напомним, Латвия ранее активно выступала против влияния РФ, а в начале февраля даже закрыла ряд российских каналов. Вместе с тем она активно оказывала поддержку Украине, в том числе и в вопросах борьбы с COVID-19.

Как сообщалось ранее, во Франции ранее призвали страны ЕС воздержаться от закупок не одобренных Евросоюзом вакцин российского и китайского производства.