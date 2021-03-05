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Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В ЕС все же рассматривают возможность закупки вакцины Путина против COVID

В ЕС все же рассматривают возможность закупки вакцины Путина против COVID
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Латвии на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом предложили рассмотреть возможность закупить у России вакцину "Спутник V".

Об этом рассказал глава Минздрава страны Даниэль Павлютс, пишет Delfi

Однако он уточнил, что решение о закупках российской вакцины будет приниматься лишь в том случае, если препарат попадет в список рекомендованных Европейским агентством лекарств

"Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность уберечь жизнь и здоровье людей Латвии", - сказал министр. 

Кроме того, в вопросе о решении закупить "Спутник" также сыграет роль доступность вакцин на рынке. По его словам, уже к средине текущего года, Латвия будет иметь доступ к закупке препаратов от семи разных производителей. 

На сегодняшний день в Европейском агентстве лекарств проводится ускоренная оценка российской вакцины, а две страны ЕС - Венгрия и Словакия - уже договорились о закупках. 

С момента начала пандемии, в Латвии зафиксировано около 88,6 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Из них 1 666 человек умерли от болезни. 

Напомним, Латвия ранее активно выступала против влияния РФ, а в начале февраля даже закрыла ряд российских каналов. Вместе с тем она активно оказывала поддержку Украине, в том числе и в вопросах борьбы с COVID-19

Как сообщалось ранее, во Франции ранее призвали страны ЕС воздержаться от закупок не одобренных Евросоюзом вакцин российского и китайского производства.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Россия, Латвия, Вакцины, Спутник V, Даниэль Павлютс.
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