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Смертельное ДТП в Польше: двух украинцев отказываются лечить из-за отсутствия страховки

Смертельное ДТП в Польше: двух украинцев отказываются лечить из-за отсутствия страховки
Обновлено 21:27 Сегодня Телеграф Фото: PAP

В Польше 6 марта автобус выполнявший рейс по маршруту Познань-Херсон съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП пять человек погибли. Все они были украинцами. До сих пор в больницах находятся 25 человек, из них двое в тяжелом состоянии. 

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил о трудностях с лечением двух пострадавших, передает "Украина 24". 

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки", - сказал он. 

Павлюк добавил, что вопрос с пациентом в Жешуве был решен после звонка в больницу, а вопрос с Ярославом предстоит решить.

"Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы", - сказал консул. 

Как сообщалось ранее, один из выживших в трагедии украинцев рассказал, что авария случилась по вине водителя, который провел за рулем "не четыре часа а все 18". 

Также сообщалось, что 48-летнему украинцу, водителю Владимиру К. выдвинуто обвинение в непредумышленном совершении аварии. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Польша, ДТП.
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