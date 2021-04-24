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Словакия высказалась по поводу высылки из страны российских дипломатов

Словакия высказалась по поводу высылки из страны российских дипломатов
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф

Власти Словакии дали объяснение, почему из страны было выслано трех дипломатов Российской Федерации. Спецслужбы государства посчитали, что возможно, россиян есть в чем подозревать.

Об этом, в интервью чешскому изданию Respekt, рассказал глава словацкого МИД Иван Корчок.

По словам чиновника, власти страны получили информацию о том, что действия троих российских дипломатов в Братиславе "не соответствуют тому, как должны действовать дипломаты".

При этом Корчок не озвучил, занимались ли вышеуказанные дипломаты шпионажем в пользу Кремля. Также он добавил, что словаки проявили солидарность с Чехией, откуда недавно было выслано 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на спецслужбы РФ. В ответ, Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Вслед за Чехией российских дипломатов выслали также из стран Балтии, США и и Польши. В Москве уже пообещали дать ответ.

Напомним, Российский карикатурист Сергей Елкин высмеял массовую высылку дипломатов из России, США, Европы за шпионские действия.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Словакия, Персона нон грата, Российские дипломаты, Иван Корчок.
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