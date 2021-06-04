Сербию всколыхнули мощные взрывы на военных складах: фото, видео и детали ЧП

В сербском городе Чачак, расположенном в центральной части страны, в ночь на пятницу, 4 июня, произошла серия взрывов на складах с боеприпасами на территории фабрики по их производству – оборонного предприятия "Слобода".

Об этом сообщает сербская газета "Novosti".

По данным издания, первые взрывы прогремели на территории предприятия около 1:30 по местному времени. На место прибыли бригады "скорой помощи", пожарные, а также полиция, но они не смогли подойти к зданию.

К 3 часам ночи большинство рабочих, которые работали на заводе в этот момент, были эвакуированы, однако несколько человек все еще находились в здании, хоть их и перевели в безопасную часть.

По данным газеты, в момент инцидента на территории предприятия находились 60 человек. Также были эвакуированы жители города, чьи дома находились вблизи завода.

Одна из работниц, которая находился в цехе во время начала взрывов, сообщила газете, что кроме нее там было еще семь человек.

"Нам удалось выбраться, добраться до здания и войти в бетонный подвал. В этом здании нет окон, и оно буквально закопано в землю. Мы все еще в подвале. Слышны взрывы, все трясется. Это страшно", — рассказала женщина.

Примерно половине четвертого утра всех рабочих удалось эвакуировать с завода, никто не пострадал.

Взрывы прекратились только к 4 утра, при этом пожар, начавшийся на заводе в результате взрывов, продолжался.

Мэр Чачака Милун Тодорович написал в своем аккаунте в Instagram, что в результате взрывов никто не погиб и не пострадал.

View this post on Instagram A post shared by Милун Тодоровић (@milun_todorovic)

Он заверил граждан в том, что у них нет причин для беспокойства. При этом по словам мэра с предприятия были эвакуированы 30 человек.

Как сообщалось, 17 апреля полиция Чехии по делу о взрывах во Врбетице объявила в розыск двух агентов ГРУ, которых ранее обвинили в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. Также правительство Чехии объявило о намерении выслать из страны 18 российских дипломатов.

Позже группа расследователей Bellingcat заявила, что подрыв оружейных складов в Чехии и Болгарии являлась попыткой спецслужб РФ оставить ВСУ без возможности закупить оружие для обороны Донбасса.

В России традиционно обвинения отрицают, но приняли "зеркальные меры" и выслали из страны 20 чешских дипломатов.