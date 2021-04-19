Россия выдворяет из страны 20 чешских дипломатов: они должны покинуть страну сегодня же

После заявления властей Чехии о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата и должны до конца дня 19 апреля покинуть территорию РФ.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ поздно вечером воскресенья.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата", - говорится в сообщении.

Им предписано до истечения конца дня 19 апреля покинуть территорию России.

"Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, рост напряженности между Чехией и Россией после решения Праги выслать из страны 18 российских дипломатов, которые по данным чешских спецслужб являются сотрудниками российских спецслужб под прикрытием и причастны к взрыву склада боеприпасов в 2014 году, продолжается.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами".

В МИД России также назвали обвинения Чехии "голословными и надуманными предлогами".

Между тем, эта ситуация может повлиять не только на политические и дипломатические взаимоотношения двух стран, но и перейти в экономическую плоскость.

Также 18 апреля правительству Чехии предоставят документальный фильм, созданный Службой безопасности и информации (BIS), в котором указаны факты причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.