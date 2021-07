Уже более сотни человек стали жертвами наводнения в Германии: новые видео с места бедствия

Минимум 103 человека погибли в Германии в результате наводнения. Более 1300 числятся пропавшими без вести в районе Бад-Нойенар-Арвайлер, где до сих пор не восстановлена связь.

Об этом сообщает WELT.

At least 81 dead and 1,300 still missing amid record #flooding in #Germany #Deutschland #Unwetter #Hochwasser #rainfall pic.twitter.com/Z37YMfqeSs

It's really bad here in Germany. I mean it. #Ahrweiler #Wuppertal #Hochwasser #Schuld pic.twitter.com/c3Dvytd16T

— jasmin (@ArcticFox_03) July 16, 2021