Трамп пообещал наказать виновных за химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп, выступив сегодня в Белом доме, предупредил, что Вашингтон выяснит подробности совершенного 7 апреля в сирийском городе Дума злодеяния против мирного населения и "накажет" виновных.

"Мы примем решение в течение 24–48 часов, сказал Трамп, однако на уточняющий вопрос журналиста ответил, что решение, возможно, появится "до конца этого дня", передает Радио Свобода.

Агентство Reuters сообщило через несколько минут после завершения выступления Трампа, что Государственный департамент США обратился к Сирии и России с просьбой открыть доступ врачам и наблюдателям в заблокированный ныне район боевых действий к востоку от Дамаска.

Сегодня поздно вечером по киевскому времени в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоится срочно созванное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения положения в Сирии после химической атаки в городе Дума.

Жертвами нападения стали десятки горожан, сотни получили тяжелые отравления. По предварительным данным, 7 апреля на жилые кварталы была сброшена с вертолета емкость с хлором.