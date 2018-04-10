Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко прибыл в Германию Порошенко прибыл в Германию
Новости: Санкции в действии: олигархи РФ за день потеряли $12 миллиардов Санкции в действии: олигархи РФ за день потеряли $12 миллиардов
Новости: Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости: Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora для первых туристов Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora
X

Трамп пообещал наказать виновных за химатаку в Сирии

Дональд Трамп
00:55 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Через несколько минут после выступления Трампа, Госдеп США обратился к Сирии и России с просьбой открыть доступ в район боевых действий к востоку от Дамаска.

Президент США Дональд Трамп, выступив сегодня в Белом доме, предупредил, что Вашингтон выяснит подробности совершенного 7 апреля в сирийском городе Дума злодеяния против мирного населения и "накажет" виновных.

"Мы примем решение в течение 24–48 часов, сказал Трамп, однако на уточняющий вопрос журналиста ответил, что решение, возможно, появится "до конца этого дня", передает Радио Свобода.

Агентство Reuters сообщило через несколько минут после завершения выступления Трампа, что Государственный департамент США обратился к Сирии и России с просьбой открыть доступ врачам и наблюдателям в заблокированный ныне район боевых действий к востоку от Дамаска.

РФ в ООН обвинила ряд западных стран в организации заговора против себя

Сегодня поздно вечером по киевскому времени в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоится срочно созванное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения положения в Сирии после химической атаки в городе Дума.

Жертвами нападения стали десятки горожан, сотни получили тяжелые отравления. По предварительным данным, 7 апреля на жилые кварталы была сброшена с вертолета емкость с хлором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дамаск, Дональд Трамп, Дума, Сирия, Химатака в Сирии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

На авиабазе в штате Кентукки разбился вертолет Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ Нацгвардия выдвинулась на помощь к границе США и Мексики

Последние новости

Девушка создает жуткие образы при помощи макияжа (Фото) "Шахтер" начал подготовку к поединку УПЛ против "Динамо" Трамп: С Ким Чен Ыном встретимся в мае-июне
Сегодня читают
01 Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве
02 Кремль рассказал о беседе Путина с Меркель
03 Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет
04 Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
05 Эмоции взяли верх: игрок Первой лиги был удален за празднование гола (Видео)
Новости сегодня
01:24 США предпримут ответную реакцию на химатаку в Сирии независимо от решения ООН
01:04 В Индии школьный автобус слетел с дороги: 30 человек погибло
00:55 Какими продуктами пользуются тибетские монахи для очищения организма
00:40 Раскрыта тайна древнейшей египетской мумии
00:35 РФ в ООН обвинила ряд западных стран в организации заговора против себя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест
Новости: Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото) Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото)
Добавить комментарий
0